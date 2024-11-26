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26 ноября, 22:30

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Белой медведице Айке из Московского зоопарка исполнилось четыре года

Белой медведице Айке из Московского зоопарка исполнилось четыре года

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Белой медведице Айке из Московского зоопарка исполнилось четыре года. Сотрудники зоосада в честь дня рождения смастерили для нее игрушечного моржа. Для этого они взяли пластиковую бочку и обмотали пожарными рукавами. Также Айке подарили ледовый торт со свежими ягодами и рыбой.

Медведица родилась в 2020 году в зоопарке Ростова-на-Дону. В столицу она переехала в апреле 2023-го. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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