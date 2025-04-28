Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:42

Происшествия

В Брянске задержали мошенников, укравших 45 миллионов рублей у бизнесмена

В Брянске задержали мошенников, укравших 45 миллионов рублей у бизнесмена

Новости мира: в Париже прошла акция протеста против политики Макрона

Новости регионов: несколько пожаров вспыхнули в Красноярском крае за сутки

Два человека пострадали в ДТП на севере Москвы

Автомобиль сбил пешехода на улице Правды в Москве

В Карелии спасли туристов с тонущего катера

Новости мира: один человек погиб в результате перестрелки в США

Новости регионов: фельдшер погиб в ДТП в Белгороде

Суд арестовал Кузина, обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика

Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

В Брянске задержали четверых мошенников, которые обманули знакомого бизнесмена на 45 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленники убедили мужчину оформить и выдать им доверенности, позволявшие совершать действия с тремя коммерческими организациями.

С 2022 года обвиняемые получили доступ к счетам фирм и похищали оттуда деньги. Возбуждено уголовное дело, все четверо заключены под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика