В Брянске задержали мошенников, укравших 45 миллионов рублей у бизнесмена

В Брянске задержали четверых мошенников, которые обманули знакомого бизнесмена на 45 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, злоумышленники убедили мужчину оформить и выдать им доверенности, позволявшие совершать действия с тремя коммерческими организациями.

С 2022 года обвиняемые получили доступ к счетам фирм и похищали оттуда деньги. Возбуждено уголовное дело, все четверо заключены под стражу.

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