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27 апреля, 16:15

Происшествия

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

Подозреваемый в убийстве генерала Москалика признал вину

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Подозреваемый в убийстве генерала Ярослава Москалика Игнат Кузин признал свою вину. По данным Следственного комитета, ему обещали 18 тысяч долларов за совершение теракта. Кузин вел наблюдение за генералом более полугода, заранее купил автомобиль и за месяц до взрыва припарковал его у подъезда.

Мужчину доставили на место преступления в Балашихе. Кузина завели в подъезд дома, где он снимал квартиру для наблюдения. Теракт произошел 25 апреля. Местные жители продолжают приносить цветы к месту трагедии, где появился стихийный мемориал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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