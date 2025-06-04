Жительница Москвы приговорена к 4 годам колонии за растрату почти 132 млн руб

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Гагаринский суд Москвы назначил 41-летней жительнице Москвы Лилии Невской 4 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей по делу о присвоении и растрате чужого имущества, вверенного женщине, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Согласно судебным материалам, в 2021 году ныне покойный бывший первый вице-президент крупной страховой группы составил завещание, в котором все движимое и недвижимое имущество, а также деньги и ценные бумаги передал своей дочери.

В сентябре 2022 года мужчина перевел Невской, с которой был знаком, 133 миллиона рублей для сохранения средств. Однако после смерти мужчины в ноябре того же года женщина скрыла от дочери умершего информацию об имеющихся у нее деньгах, которые должны были перейти по наследству девушке.

В результате 41-летняя москвичка положила 131,7 миллиона рублей на вклад в банке, а после тратила их по своему усмотрению. Таким образом, она присвлила и растратила вверенные ей чужие денежные средства.

Свою вину Невская не признала, объясняя, что якобы была гражданской женой покойного, поэтому деньги он ей перевел на личные нужды для комфортного проживания. Однако в официальных отношениях с наследодателем женщина не состояла.

Помимо назначенного срока и штрафа, суд удовлетворил требование дочери умершего и сохранил арест на имущество Невской, который был наложен для обеспечения иска наследницы.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста экс-гендиректору ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (НИИ гражданской авиации), бывшему заместителю министра транспорта России Игорю Чалику.

По версии СК, Чалик, находясь на должности в НИИ, незаконно вносил свое имя в списки на поощрения и премии. Таким образом он причинил институту ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей. Сам мужчина не считает себя виновным и не признает вину в растрате.

