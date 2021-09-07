Подростки из шалости подожгли товарища на Алтае

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Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае, сообщает РИА Новости. Ребенок находится в больнице с ожогами половины тела.

По информации следствия, инцидент произошел вечером 5 сентября в городе Горняке. 14-летний подросток был на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей в качестве шутки облил одежду товарища бензином, а затем использовал зажигалку возле юноши.

В результате потерпевший получил ожоги 50% тела. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в районе Новокосино автомобиль сбил ребенка на самокате. В момент аварии ребенок переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Его госпитализировали. У мальчика предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой голени.