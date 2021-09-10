Человек погиб в результате обрушения лестницы в неэксплуатируемом здании в столице

21:31
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Из-за обрушения лестницы в нежилом доме в Пресненском районе погиб человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.
"На улице 1905 года, дом 14, строение 1 в неэксплуатируемом здании находились три человека. В результате обрушения металлической лестницы один человек погиб. Еще двое эвакуированы и переданы полиции", – говорится в сообщении.
Представители экстренных служб столицы работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Красногорске прокуратура начала проверку после травмирования женщины в сломанном лифте. Ситуация произошла в жилом комплексе "Арт". Девушка ехала в лифте наверх, но он не остановился на нужном этаже и резко поехал дальше. Пострадавшая потеряла сознание от сильного удара и очнулась в крови.
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