Эксперт выбрала лучшие направления для отдыха в октябре

Продлить лето в этом году сложнее, чем в допандемийные времена. Из пляжных курортов доступны, пожалуй, только Египет и ОАЭ, купаться в Турции уже прохладно, а Сейшелы и Мальдивы по карману не каждому. Хотя с полноценным пляжным отдыхом в этом сезоне не задалось, есть куча мест, где климат в октябре точно теплее, чем в Москве. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает о лучших туристических направлениях октября.



Греция

В Грецию лучше ехать в первой половине октября, когда еще не начались дожди, температура воздуха около +25 градусов, а воды – +23, так что даже есть шанс искупаться. Туристический сезон в это время здесь заканчивается. С одной стороны, это плюс, так как мало туристов, и снижаются цены на проживание в отелях и развлечения, а с другой – туристов по сравнению с допандемийной эпохой немного, так что некоторые экскурсии попросту "сворачиваются", а отели закрываются до более хлебных времен. Лучше всего ехать на популярные курорты: тусовочные Малию и Херсониссос, или более спокойные Ханью и Ретимно на Крите, или на восточное побережье Родоса. И лучше всего своим ходом, так как ситуация с турами не очень стабильна – высок риск отмены.

Правила въезда

Карантина нет, для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, также за день до поездки нужно заполнить специальную форму.

Кипр

На Кипре в октябре продолжается вполне полноценный пляжный сезон: +25 в море и около +27–28 в воздухе. Если нет действующего шенгена, провиза оформляется стабильно и как раньше – за 1-2 дня. Туристам рады в Лимассоле и Айя-Напе (хотя тусовщикам там будет все еще не так весело, как до пандемии), на Пафосе и в Полисе, где самое время гулять по осенним национальным паркам.

Правила въезда

Карантина нет, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Вакцинированные туристы (в том числе обеими дозами "Спутника V") от теста освобождаются, но есть практика случайного выборочного экспресс-теста по прилете.

Азербайджан

В октябре в Азербайджане заканчивается лето. Днем еще по-летнему жарко, а по вечерам чувствуется осенняя прохлада, так что свитер и куртка в багаже не помешают. Отличная погода, чтобы гулять по Старому Баку, на улицах которого снимали "Бриллиантовую руку". На пляжах Ленкорани уже особо не позагораешь, но зато можно оздоровиться в местных санаториях на термальных источниках. Самое главное перепробовать весь плов, который встретится на пути, говорят, его тут больше сорока рецептов.

Правила въезда

Карантина нет, туристические поездки разрешены только вакцинированным ("Спутник V" подходит) или переболевшим. Сертификат о вакцинации или справка о перенесенной болезни не освобождает от ПЦР-теста, который нужно сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Албания

Эта небольшая страна рядом с Грецией и Черногорией не так популярна среди туристов, как ее соседи, а зря. Здесь те же моря – Адриатическое и Ионическое, тот же мягкий климат, и та же волшебная кухня, ради которой не жаль набрать пару-тройку лишних килограммов. В октябре здесь официально закрывается пляжный сезон, когда вода остывает примерно до +22 градусов, однако в воздухе будут комфортные +24–25 градусов. Если с купанием не повезет, гулять по городам здесь будет более чем комфортно: стоит посмотреть столицу Тирану, древний город Бутринти в Саранде, основанный греками в седьмом веке до нашей эры, и старейший на Балканах амфитеатр в Дурресе.

Правила въезда

Карантина нет, на границе нужно предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест (сделать не ранее чем за 72 часа до въезда) или экспресс-тест на антиген (сделать не ранее чем за 48 часов до въезда). Подойдет любой из этих четырех документов.

Сербия

В октябре в Сербии начинается осень, но пока не промозгло-дождливая, а золотая и красивая. Температура воздуха днем – от +15 до +20, как повезет, вечером бывают похолодания до +5 градусов. В это время отлично ездить в Белград, когда падают цены на отели, этническую деревню Дрвенград, которую построил здесь режиссер Эмир Кустурица со всей любовью к этой стране, гулять в национальных парках и в санаториях у минеральных источников.

Правила въезда

Карантина нет, для въезда в страну нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Грузия

К октябрю в Грузии созревает все что может: это время дешевых и вкусных фруктов и овощей. В столице немного прохладно по сравнению с сентябрем – около +20 в начале и середине месяца и +15 в конце, что в целом пока не мешает сидеть на веранде с хинкали и вином. Солнечных дней много, чего не скажешь о побережье. В Батуми ветрено и дождливо, хотя находятся смельчаки, которые в начале месяца еще купаются – температура воды около +20 градусов, но остывает она стремительно.

Правила въезда

Карантина нет, для въезда нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Также каждому туристу нужно заполнить специальную форму.