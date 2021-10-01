Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

08:30

Главная / Истории /

Эксперт выбрала лучшие направления для отдыха в октябре

Продлить бархатный сезон: где погреться в октябре
туризм

Продлить лето в этом году сложнее, чем в допандемийные времена. Из пляжных курортов доступны, пожалуй, только Египет и ОАЭ, купаться в Турции уже прохладно, а Сейшелы и Мальдивы по карману не каждому. Хотя с полноценным пляжным отдыхом в этом сезоне не задалось, есть куча мест, где климат в октябре точно теплее, чем в Москве. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказывает о лучших туристических направлениях октября.

Греция

Фото: depositphotos/lucianbolca

В Грецию лучше ехать в первой половине октября, когда еще не начались дожди, температура воздуха около +25 градусов, а воды – +23, так что даже есть шанс искупаться. Туристический сезон в это время здесь заканчивается. С одной стороны, это плюс, так как мало туристов, и снижаются цены на проживание в отелях и развлечения, а с другой – туристов по сравнению с допандемийной эпохой немного, так что некоторые экскурсии попросту "сворачиваются", а отели закрываются до более хлебных времен. Лучше всего ехать на популярные курорты: тусовочные Малию и Херсониссос, или более спокойные Ханью и Ретимно на Крите, или на восточное побережье Родоса. И лучше всего своим ходом, так как ситуация с турами не очень стабильна – высок риск отмены.

Правила въезда
Карантина нет, для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее чем за 72 часа до въезда в страну, также за день до поездки нужно заполнить специальную форму.

Кипр

Фото: depositphotos/GrinPhoto

На Кипре в октябре продолжается вполне полноценный пляжный сезон: +25 в море и около +27–28 в воздухе. Если нет действующего шенгена, провиза оформляется стабильно и как раньше – за 1-2 дня. Туристам рады в Лимассоле и Айя-Напе (хотя тусовщикам там будет все еще не так весело, как до пандемии), на Пафосе и в Полисе, где самое время гулять по осенним национальным паркам.

Правила въезда
Карантина нет, нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Вакцинированные туристы (в том числе обеими дозами "Спутника V") от теста освобождаются, но есть практика случайного выборочного экспресс-теста по прилете.

Азербайджан

Фото: depositphotos/jackmalipan

В октябре в Азербайджане заканчивается лето. Днем еще по-летнему жарко, а по вечерам чувствуется осенняя прохлада, так что свитер и куртка в багаже не помешают. Отличная погода, чтобы гулять по Старому Баку, на улицах которого снимали "Бриллиантовую руку". На пляжах Ленкорани уже особо не позагораешь, но зато можно оздоровиться в местных санаториях на термальных источниках. Самое главное перепробовать весь плов, который встретится на пути, говорят, его тут больше сорока рецептов.

Правила въезда
Карантина нет, туристические поездки разрешены только вакцинированным ("Спутник V" подходит) или переболевшим. Сертификат о вакцинации или справка о перенесенной болезни не освобождает от ПЦР-теста, который нужно сделать не ранее чем за 72 часа до вылета.

Албания

Фото: depositpgotos/andrei-anpo

Эта небольшая страна рядом с Грецией и Черногорией не так популярна среди туристов, как ее соседи, а зря. Здесь те же моря – Адриатическое и Ионическое, тот же мягкий климат, и та же волшебная кухня, ради которой не жаль набрать пару-тройку лишних килограммов. В октябре здесь официально закрывается пляжный сезон, когда вода остывает примерно до +22 градусов, однако в воздухе будут комфортные +24–25 градусов. Если с купанием не повезет, гулять по городам здесь будет более чем комфортно: стоит посмотреть столицу Тирану, древний город Бутринти в Саранде, основанный греками в седьмом веке до нашей эры, и старейший на Балканах амфитеатр в Дурресе.

Правила въезда
Карантина нет, на границе нужно предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни, отрицательный ПЦР-тест (сделать не ранее чем за 72 часа до въезда) или экспресс-тест на антиген (сделать не ранее чем за 48 часов до въезда). Подойдет любой из этих четырех документов.

Сербия

Фото: depositphotos/bloodua

В октябре в Сербии начинается осень, но пока не промозгло-дождливая, а золотая и красивая. Температура воздуха днем – от +15 до +20, как повезет, вечером бывают похолодания до +5 градусов. В это время отлично ездить в Белград, когда падают цены на отели, этническую деревню Дрвенград, которую построил здесь режиссер Эмир Кустурица со всей любовью к этой стране, гулять в национальных парках и в санаториях у минеральных источников.

Правила въезда
Карантина нет, для въезда в страну нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия.

Грузия

Фото: depositpgotos/I_g0rZh

К октябрю в Грузии созревает все что может: это время дешевых и вкусных фруктов и овощей. В столице немного прохладно по сравнению с сентябрем – около +20 в начале и середине месяца и +15 в конце, что в целом пока не мешает сидеть на веранде с хинкали и вином. Солнечных дней много, чего не скажешь о побережье. В Батуми ветрено и дождливо, хотя находятся смельчаки, которые в начале месяца еще купаются – температура воды около +20 градусов, но остывает она стремительно.

Правила въезда
Карантина нет, для въезда нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" подходит) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Также каждому туристу нужно заполнить специальную форму.

Читайте также

Васильева Екатерина

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать