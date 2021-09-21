Эксперт назвала лучшие места для отдыха в Испании

21 сентября возобновляется авиасообщение между Россией и Испанией, однако пока не все так просто. Посетить страну могут только те, кто имеет вид на жительство, приехал по учебной либо рабочей визе или же на лечение. С другой стороны, Испания очевидно готовится к принятию туристов: визовые центры работают с июня. Эксперты туристического рынка практически уверены, что открытие страны для путешественников – вопрос нескольких месяцев, так что можно потихоньку начинать планировать путешествие. Тревел-эксперт Екатерина Васильева рассказывает, куда поехать, если шедевры Гауди в Барселоне и пляжи Коста-Бравы вы уже видели: от больших городов до маленьких и странных деревушек.



Севилья

Севилья – место среди туристов довольно популярное, однако обычно там бывают только проездом, а зря. Площадь Испании – главная в городе, и несомненно, достойна внимания. Ее по праву считают одной из самых красивых в стране и в Европе, недаром здесь снимали некоторые сцены сериала "Игра престолов". Это своего рода витрина достижений великой империи – примерно как ВДНХ в Москве с павильонами, посвященными разным провинциям. В историческом центре – архитектура мусульманского прошлого, главная достопримечательность – королевский дворец Алькасар.

Однако славится Севилья не только этим. Это город-праздник, где каждый день танцы и вечеринка. Гулять по барам в Севилье круто, как нигде, а в баре El Rinconcillo, который работает с 1670 года, подают лучший херес. Еще одна вещь, ради которой стоит посетить Севилью, – это бани, тоже мавританское наследие. Арабских бань или купален в городе много, но самой старинной и аутентичной считается Aire de Sevilla, которая расположена в здании ХVI века. Декорации старинные, а вот процедуры и прочие удовольствия вполне современные, на уровне спа-центров.



Малага

Малагу туристы обычно игнорируют в пользу других мест: и достопримечательности есть поинтереснее, и пляжи покрасивее и поудобнее. Однако в этом и прелесть города: ему удается сохранить свою аутентичность. Здесь родились Пабло Пикассо и Антонио Бандерас. В их честь в Малаге называют улицы, рестораны и гостиницы.

В историческом центре, как в любом испанском городе, – старинная архитектура. Особого внимания стоит Ратуша в стилях необарокко и модерн и крепость Алькасаба XI века, построенная в эпоху мавританского господства.

Еще из любопытного здесь – Музей автомобилей и моды, организованный по хронологическому принципу: на витрине выставлены авто и наряды одной и той же эпохи, также в Малаге есть филиал Русского музея. В 100 километрах от города расположена деревня смурфиков (это такие голубые гномики из одноименного мультика). Деревня называется Хускар, и все здания здесь выкрашены в голубой цвет, включая мэрию и церкви. Если внезапно соскучитесь по родине, то в центре Малаги есть бар Yuri Gagarin в советском стиле. Там можно поболтать на родном языке с барменами (обычно здесь подрабатывают студенты из России и Украины).



Ронда

В 100 километрах к северо-востоку от Малаги расположен один из самых древних городов в Испании – Ронда. Дорога сюда пролегает по краю обрыва, а сам город построен в горах на двух скалах, разделенных между собой ущельем Эль-Тахо глубиной около 100 метров. По дну протекает река Гуадалевин, и виды здесь с любой точки просто бомбические.

Ронда – родина испанской корриды. Здесь родился и вырос тореадор Педро Ромеро. Он убил более 6 000 быков, а самого его ни разу не "посадили на рога". Именно здесь была построена первая в стране арена для боя быков – Plaza de Toros. Несмотря на спорное отношение современных испанцев к корриде, она до сих пор действующая. В свободное от боев время здесь работает музей.

Еще одна любопытная достопримечательность – музей ведьм, посвященный истории инквизиции в Испании. Чтобы гости сразу почувствовали зловещую атмосферу, он находится в довольно мрачном подвале.



Сетенил де лас Бодегас, провинция Кадис

Эту маленькую деревню построили прямо в скалах. Казалось бы, так делают много где – выдалбливают в скальных склонах пространство и там строят жилье. Здесь же скалы служат крышами домов, и со стороны кажется, что гора вот-вот рухнет и своим многотонным весом разрушит все местные постройки, однако вот уже несколько столетий этого не происходит.

Эта "полупещерная" архитектура – главная достопримечательность небольшой деревни, где живут всего около 2 700 тысяч человек. Мастерству местных жителей стоит только удивиться: они умудрились построить дома под скалами, в проложенных рекой расщелинах между скал и на разной высоте.



Куевас дель Агуа, Астурия

В эту маленькую деревню в Астурии попасть можно только через пещеру, другой дороги нет. Проехать получится и на машине, но лучше оставить ее на парковке и прогуляться пешком, рассмотрев сталактиты, сталагмиты и подземные реки. В пещере бурлит жизнь: здесь живут лягушки, летучие мыши, а в воде и на камнях растут разные водоросли и лишайники. Сама деревня – довольно обычная со всеми прелестями нетуристической испанской провинции: тишина, спокойствие, кафе и бары, где все всех знают и наливают лучший в стране сидр, мостовые и маленькие симпатичные домики.

Кстати, в Астурии есть еще одна деревня, за переезд в которую вам даже заплатят. В деревне Понга стремительно сокращается население, всем парам, решившим переехать сюда обещают грант в размере 3 000 евро.

