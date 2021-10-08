Вступившийся за девушку в метро рассказал, что не рассчитывал на такую популярность

Роман Ковалев, который вступился за девушку в метро и был избит, стал настоящей звездой. Однако сам молодой человек признался, что не рассчитывал на такую популярность. По его словам, он планировал скромно отлежаться в больнице.

В пятницу его навестил Сергей Собянин. Мэр поблагодарил мужчину за смелый поступок и сообщил, что метрополитен выплатит пострадавшему два миллиона рублей.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.