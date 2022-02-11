Умерла звезда фильма "Стиляги" Евгения Брик

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
В Москве умерла актриса Евгения Брик. О ее смерти сообщила журналистка Катерина Гордеева в Facebook-аккаунте.
Актриса скончалась на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", – написала журналистка.
У актрисы остались дочь Зоя и муж, режиссер Валерий Тодоровский.
Евгения Хиривская (Брик) родилась в Москве. Фамилию Брик она взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик как сценический псевдоним. Хиривская окончила ГИТИС, в начале 2006 года и в конце 2008 года работала на радио "Маяк".
Среди известных кинолент актрисы – "Тиски", "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Одесса" и другие.
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