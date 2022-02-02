Умер актер из "Рабыни Изауры" Исаак Бардавид

Фото: instagram.com/isaacbardavidoficial

Умер бразильский актер кино и телевидения, артист озвучки Исаак Бардавид. Ему было 90 лет, сообщает "Газета.ру".

Его внук Жоао уточнил, что причиной смерти стали осложнения хронического респираторного заболевания. По его словам, Бардавид плохо дышал, уровень оксигенации легких был низким.

Исаак Бардавид известен россиянам по роли в сериале "Рабыня Изаура". Также он озвучивал для бразильского проката Фредди Крюгера, Росомаху. В общей сложности за 50 лет Бардавид снялся в десятках сериалах.

