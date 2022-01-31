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Культура

12:08

Умер американский актер Говард Хессеман

культура за рубежом

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Американский актер Говард Хессеман скончался в Лос-Анджелесе на 82-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его супругу Кэролайн Дукрок.

Она рассказала, что Хессеман умер в субботу, 29 января. Он скончался в больнице, куда был госпитализирован из-за осложнений после перенесенной летом операции на толстой кишке.

Говард Хессеман родился в 1940 году. Дебютную роль в кино исполнил в 1968 году в фильме "Петулия" Ричарда Лестера. Широкую известность Хессеман получил благодаря съемкам в популярных сериалах, главным из которых в его карьере стал "Радио Цинциннати". За роль в ситкоме актер был дважды номинирован на премию "Эмми" (1980 и 1981 годов).

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