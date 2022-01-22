Умер актер латвийского и отечественного кино Арнис Лицитис

Фото: Москва 24/Арнис Лицитис/Умер актер отечественного и латвийского кино Арнис Лицитис

Известный латвийский и российский актер Арнис Лицитис скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщил его близкий друг Зигизмундс Залманис.

"От нас ушел великий актер, хороший и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис", – написал он на своей странице в Facebook.

Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. На его счету более 200 телевизионных работ. Он известен зрителям по фильмам "Фаворит", "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Затерянный в Сибири", "Малиновое вино", "Воры в законе", "Русь изначальная", "Закон мышеловки" и сериалу "Ранетки".

С 1996 года Лицитис выступал на сцене Рижского русского драматического театра.