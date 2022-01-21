Умер американский певец и актер Meat Loaf

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Американский певец и актер Мит Лоуф ушел из жизни в возрасте 74 лет. Информация об этом появилась на официальной странице артиста в Facebook.

"С тяжелым сердцем объявляем, что несравненный Meat Loaf скончался ночью", – говорится в записи.

Известность пришла к Meat Loaf после выхода альбома Bat Out of Hell в 1977 году. Он по-прежнему остается в списке десяти самых продаваемых музыкальных альбомов всех времен.

Помимо музыкальной карьеры, Meat Loaf снимался в кино. Он появлялся на экране в таких фильмах, как "Бойцовский клуб", "Черный пес", "Шоу ужасов Рокки Хоррора".