Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Певец Дима Билан выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик, назвав актрису добрым и искренним человеком.
"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства... Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. <...> Искренне соболезную близким и родным! Спасибо тебе, Евгения, за добро!" – написал он у себя в Instagram.
Билан также вспомнил, как вместе с Брик они общались и смеялись во время работы над клипом к песне "Не молчи".
В свою очередь, режиссер Александр Велединский, снявший фильм "Географ глобус пропил", в котором Брик сыграла одну из ролей, сообщил в беседе с News.ru, что был шокирован известием о кончине актрисы.
"Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить", – сказал Велединский.
О смерти Евгении Брик сообщила в пятницу журналистка Катерина Гордеева. Актриса умерла на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
Евгения Хиривская (Брик) родилась в Москве. Фамилию Брик она взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик в качестве сценического псевдонима. Хиривская окончила ГИТИС, в начале 2006 года и в конце 2008 года работала на радио "Маяк".
Среди известных работ актрисы – роли в фильмах "Тиски", "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Одесса" и других.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: