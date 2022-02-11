Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Певец Дима Билан выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Брик, назвав актрису добрым и искренним человеком.

"Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства... Но жаль, очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения. <...> Искренне соболезную близким и родным! Спасибо тебе, Евгения, за добро!" – написал он у себя в Instagram.

Билан также вспомнил, как вместе с Брик они общались и смеялись во время работы над клипом к песне "Не молчи".

В свою очередь, режиссер Александр Велединский, снявший фильм "Географ глобус пропил", в котором Брик сыграла одну из ролей, сообщил в беседе с News.ru, что был шокирован известием о кончине актрисы.

"Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить", – сказал Велединский.

О смерти Евгении Брик сообщила в пятницу журналистка Катерина Гордеева. Актриса умерла на 41-м году жизни после продолжительной болезни.

Евгения Хиривская (Брик) родилась в Москве. Фамилию Брик она взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик в качестве сценического псевдонима. Хиривская окончила ГИТИС, в начале 2006 года и в конце 2008 года работала на радио "Маяк".

Среди известных работ актрисы – роли в фильмах "Тиски", "Стиляги", "Оттепель", "Географ глобус пропил", "Одесса" и других.

