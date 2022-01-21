Умерла бразильская певица Эльза Суарес

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Бразильская певица Эльза Суарес скончалась на 92-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 20 января, ее пресс-службой.

"С большой грустью сообщаем вам о смерти певицы и автора песен Эльзы Суарес. Она умерла <...> в своем доме в Рио-де-Жанейро по естественным причинам. Икона бразильской музыки, которую считали одной из величайших артисток мира, прожила яркую, насыщенную жизнь", – говорится в сообщении.

Эльза Суарес начала музыкальную карьеру в начале 50-х годов прошлого века. Она выпустила более 30 альбомов, последний из которых вышел в 2019 году.