Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Фото: kinopoisk.ru
Не стало бельгийской певицы и актрисы Анни Корди. Об этом пишет агентство France-Presse.
Сообщается, что Корди скончалась в возрасте 92 лет. Смерть певицы наступила в пятницу в коммуне Валлорис, близ Канн.
"Ей стало плохо около 18.00. Пожарные (сотрудники экстренной помощи на дому. – Прим. Ред.) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить", – заявила племянница скончавшейся Мишель Лебон.
Леони Кореман, известная под псевдонимом Анни Корди, родилась в Бельгии в 1928 году. За свою карьеру она записала более 700 песен, сыграла в около 20 музыкальных комедиях и опереттах, примерно в 40 кинофильмах, 30 сериалах и телефильмах, а также в десятке пьес.
За все время ее творчества было продано более 5 миллионов альбомов и синглов с ее записями. В 2004 году Корди получила титул баронессы.
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