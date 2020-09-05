Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Фото: kinopoisk.ru

Не стало бельгийской певицы и актрисы Анни Корди. Об этом пишет агентство France-Presse.

Сообщается, что Корди скончалась в возрасте 92 лет. Смерть певицы наступила в пятницу в коммуне Валлорис, близ Канн.

"Ей стало плохо около 18.00. Пожарные (сотрудники экстренной помощи на дому. – Прим. Ред.) прибыли очень быстро, они приложили все возможные усилия, чтобы ее оживить", – заявила племянница скончавшейся Мишель Лебон.

Леони Кореман, известная под псевдонимом Анни Корди, родилась в Бельгии в 1928 году. За свою карьеру она записала более 700 песен, сыграла в около 20 музыкальных комедиях и опереттах, примерно в 40 кинофильмах, 30 сериалах и телефильмах, а также в десятке пьес.

За все время ее творчества было продано более 5 миллионов альбомов и синглов с ее записями. В 2004 году Корди получила титул баронессы.