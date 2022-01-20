Чешская певица умерла после намеренного заражения COVID-19

Фото: facebook.com/hanka.horka.3

Чешская фолк-певица и вокалистка группы Asonance Хана Горка скончалась после того, как намеренно заразилась COVID-19. Исполнительнице было 57 лет, передает РИА Новости.

По информации радиостанции iRozhlas.cz, певица за счет заражения намеревалась получить пропуск для свободного посещения мест, недоступных непривитым или людям без сведений о перенесенной болезни.

Сын Ханы Горки Ян Рек отметил, что исполнительница заразилась после того, как он сам и отец заболели коронавирусом.

За два дня до смерти чешская певица написала, что уже выздоровела после заражения. Она отметила, что переносила болезнь тяжело, и выразила надежду на то, что теперь сможет свободно посещать культурные мероприятия и курорты.

Смерть Ханы Горки наступила от асфиксии. В ее гибели Ян Рек обвинил местное антипрививочное движение и выразил сожаление, что мать не послушала членов семьи.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее предупредил о серьезном риске при заражении коронавирусом в результате намеренного контакта с больным. Причиной подобного поведения специалист назвал доверие к неофициальным методам профилактики и лечения.

