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31 июля, 10:41

Общество

Соцфонд увеличит страховые пенсии по потере кормильца некоторых граждан с 1 августа

Фото: depositphotos/Koldunov

С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров, а также увеличит выплаты по потере кормильца при поступлении ранее неучтенных взносов. Об этом сообщили в пресс-службе СФР.

Размер прибавки для работающих пенсионеров индивидуален и зависит от величины заработанного за прошлый год индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальная надбавка составит три пенсионных коэффициента.

Узнать накопленный коэффициент можно в выписке из индивидуального лицевого счета. Ее можно запросить на портале "Госуслуги", в клиентской службе СФР или МФЦ.

Ранее россиян предупредили, что семьям с детьми направят положенные пособия и выплаты за июль 3 и 5 августа.

В частности, 3 августа поступят единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей. В свою очередь, выплата из средств материнского капитала будет перечислена россиянам 5 августа.

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