Умер народный артист РФ Борис Невзоров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Умер советский и российский актер, народный артист РФ Борис Невзоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
Уточняется, что актер скончался на 73-м году жизни от коронавируса.
"Сегодня умер, ковид", – сказала Михайлова.
Борис Невзоров с 1968 по 1970 год учился в Московском театральном училище имени М. С. Щепкина, но позже ушел по собственному желанию. В 1975-м он окончил Школу-студию МХАТ. Невзоров играл в московском Новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского, а с 2005 года стал актером Малого театра.
Среди театральных работ Невзорова – роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", Василия Шуйского в постановке "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" и многие другие. Актер также снимался в кино. Из наиболее известных картин с его участием – "Россия молодая", "Русь изначальная", "Маршал революции", "Найти и обезвредить", "Красные колокола", "Парашютисты", "Сталинград", "Дети солнца", "Дурак".
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