Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Писатель-фантаст Кира Сошинская скончалась в Москве. Ей было 89 лет, передает ТАСС.

"Кира Алексеевна Сошинская умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – рассказал собеседник информагентства.

Кира Сошинская – вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, известного под псевдонимом Кир Булычев, который он взял в честь жены.

По роду деятельности Сошинская помогала в работе мужа, а также занималась переводами и рисованием. В частности, ей принадлежат иллюстрации в серии "Зарубежная фантастика" издательства "Мир".

Кир Булычев скончался в 2003 году. Ему было 68 лет.