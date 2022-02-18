Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Писатель-фантаст Кира Сошинская скончалась в Москве. Ей было 89 лет, передает ТАСС.
"Кира Алексеевна Сошинская умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", – рассказал собеседник информагентства.
Кира Сошинская – вдова писателя-фантаста Игоря Можейко, известного под псевдонимом Кир Булычев, который он взял в честь жены.
По роду деятельности Сошинская помогала в работе мужа, а также занималась переводами и рисованием. В частности, ей принадлежат иллюстрации в серии "Зарубежная фантастика" издательства "Мир".
Кир Булычев скончался в 2003 году. Ему было 68 лет.
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