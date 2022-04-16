Скончалась актриса из сериала "Альф" Лиз Шеридан – СМИ

Известная американская актриса Лиз Шеридан скончалась в возрасте 93 лет. Об этом со ссылкой на ее представителя Аманду Хендон сообщает издание The Hollywood Reporter.

Уточняется, что актриса умерла во сне от естественных причин в своем доме в Нью-Йорке спустя пять дней после празднования своего 93-летия.

"Она всегда была очень благодарна своим поклонникам и чувствовала себя счастливой за десятилетия работы в индустрии развлечений", – говорится в заявлении.

Шеридан родилась 10 апреля 1929 года в США. Она получила известность по ситкому "Сайнфелд" и сериалу "Альф", в котором сыграла соседку семьи Таннеров.

Актриса также снялась в более чем 70 фильмах и телешоу. В том числе в драме "Коджак", мини-сериале "Год жизни", "Санта-Барбаре" и детективном сериале "Она написала убийство".