Умерла актриса сериала "Клан Сопрано" Рэй Аллен

16:15
Фото: кадр из фильма "Анатомия страсти"; режиссер – Роб Корн; производство – ABC Studios
Умерла американская актриса Рафаэлла Джулия Тереза Абруццо, известная как Рэй Аллен, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артистки.
Актриса скончалась в среду, 6 апреля, на 96-м году жизни.
Окончив Американскую академию драматического искусства в 1947 году, Аллен начала карьеру на Бродвее. В 1956 году артистка была претенденткой на премию "Тони" за один из проектов, а в 1971 году взяла награду за лучшую женскую роль в мюзикле "И мисс Рирдон выпьет немного".
Широкой публике артистка была наиболее известна по роли Квинтины Бландетто в криминальном сериале канала HBO "Клан Сопрано". Рэй Аллен также снялась в "Анатомии страсти", "Сайнфелде", "Полиции Нью-Йорка" и других проектах.
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