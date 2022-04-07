Умерла актриса сериала "Клан Сопрано" Рэй Аллен

Фото: кадр из фильма "Анатомия страсти"; режиссер – Роб Корн; производство – ABC Studios

Умерла американская актриса Рафаэлла Джулия Тереза ​​Абруццо, известная как Рэй Аллен, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артистки.

Актриса скончалась в среду, 6 апреля, на 96-м году жизни.

Окончив Американскую академию драматического искусства в 1947 году, Аллен начала карьеру на Бродвее. В 1956 году артистка была претенденткой на премию "Тони" за один из проектов, а в 1971 году взяла награду за лучшую женскую роль в мюзикле "И мисс Рирдон выпьет немного".

Широкой публике артистка была наиболее известна по роли Квинтины Бландетто в криминальном сериале канала HBO "Клан Сопрано". Рэй Аллен также снялась в "Анатомии страсти", "Сайнфелде", "Полиции Нью-Йорка" и других проектах.