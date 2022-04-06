Умерла детская писательница Гайда Лагздынь

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Умерла российская детская писательница и поэтесса Гайда Лагздынь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Лагздынь скончалась на 92-м году жизни в Твери.

"Гайда Рейнгольдовна обладала выдающимся даром художественного слова, умением увлекать детские сердца, открывать для юных читателей добрый и радостный мир своих книг", – рассказали в правительстве.

Лагздынь написала более 120 книг для детей. А первые ее стихотворения были опубликованы в 1966 году, в 1975 году вышла полноценная книга. Творчество Лагздынь было переведено на несколько языков.

Такие работы, как "От января до января", "Тетрадь в клеенчатом переплете" и другие, есть в учебных программах в тверских детсадах и школах.

За время писательской деятельности Гайда Лагздынь была удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, премии имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и других наград.

