Умер фотограф принцессы Дианы Патрик Демаршелье

Фото: AP Photo/Dan Steinberg

Умер модный фотограф Патрик Демаршелье. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотограф скончался 31 марта в возрасте 78 лет.

"У него остались жена Миа, сыновья Густаф, Артур и Виктор, а также трое внуков", – говорится в сообщении.

Патрик Демаршелье родился 21 августа 1943 года во французском Гавре. С 1960-х годов начал подрабатывать в фотомастерских, где печатал и ретушировал снимки. В 1970-х годах его работы появились на страницах Elle и Marie Claire.

В 1975 году Демаршелье переехал в США, а его снимки стали публиковать известные глянцевые журналы. В 1989 году он стал фотографом принцессы Дианы.

