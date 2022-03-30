Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Асоян скончалась в США

Фото: kino-teatr.ru

Ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Кавказа Розалия Асоян скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте генерального консульства РФ в Хьюстоне.

"С глубоким прискорбием узнали о кончине в Канзас-Сити ветерана ВОВ Асоян Розалии Христофоровны. Особо печально, что она не дожила до своего <...> 99-го дня рождения всего четверо суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1942 году в возрасте 19 лет Асоян добровольно ушла на фронт. Она стала старшим дальномерщиком 180-го Зенитно-артиллерийского полка ПВО.

Асоян была награждена медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг".

После окончания войны Розалия Христофоровна стала актрисой и долгие годы работала в театре. После распада СССР эмигрировала в Соединенные Штаты.