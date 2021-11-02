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Общество

17:30

В Северной Осетии умер старейший в России ветеран ВОВ

общество

Фото: facebook.com/Сергей Меняйло

Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер в Северной Осетии в возрасте 105 лет. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

"Сегодня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием", – написал Меняйло.

Он отметил, что смерть Марзоева, воевавшего на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии и служившего примером патриотизма и мужества, является большой утратой.

"Светлая память Тимофею Георгиевичу", – добавил Меняйло.

Тимофей Марзоев родился 10 мая 1916 года. В возрасте 105 лет он был признан старейшим в РФ ветераном ВОВ по версии Книги рекордов России.

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