Старейшая байкерша России Лия Клюйкова скончалась в возрасте 90 лет

Фото: VK/Мотоклуб "Ночные валькирии" Нижний Новгород"

Старейшая байкерша России Лия Клюйкова скончалась в Нижнем Новгороде. Ей было 90 лет.

О смерти женщины сообщили на странице мотоклуба "Ночные Валькирии" в социальной сети.

"Мотоклуб WMC "Ночные Валькирии" с прискорбием сообщает, что на 91-м году жизни, не стало легендарной, старейшей мотоциклистки России и мира Лии Яковлевны Клюйковой, почетного мембера мотоклуба WMC "Ночные Валькирии", красивой и активной женщины", – указано в заявлении.

Клюйкова также была известна как председатель совета ветеранов мототуризма России и участница многочисленных тематических мероприятий.

Старейшую байкершу России похоронили на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.