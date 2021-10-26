Умер заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Алексей Кузьмин

Фото: mosoblsportprof.ru
Заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике, возглавлявший подмосковную школу олимпийского резерва, Алексей Кузьмин скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.
"Воспитанники Алексея Даниловича – это призеры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. <...> Его уход из жизни – большая потеря для всего отечественного спорта. Выражаю соболезнования родным и близким Алексея Даниловича", – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.
Алексей Кузьмин родился в 1922 году. За 40 лет работы в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике Московской области воспитал 10 мастеров спорта СССР, 14 мастеров спорта РФ и шесть мастеров спорта международного класса. Ветеран Великой Отечественной войны.
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