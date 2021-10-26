Экс-президент Южной Кореи Ро Дэ У умер в возрасте 88 лет

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Скончался бывший президент Кореи Ро Дэ У, сообщает информационное агентство Yonhap. Экс-лидеру страны было 88 лет.

Ранее его госпитализировали из-за ухудшения здоровья.

Ро Дэ У исполнял обязанности главы государства с февраля 1988 года по февраль 1993 года. Кроме того, он стал первым президентом страны, избранным на пять лет без права переизбрания.

Будучи президентом, Ро взял курс на демократизацию южнокорейской политики. Его правительство установило и укрепляло дипломатические отношения с Советским Союзом и Китаем.

