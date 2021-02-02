Умер британский ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей

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Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал 45 миллионов долларов на помощь врачам в борьбе с коронавирусом, умер на 101-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру".

О смерти Мура сообщила его семья. Ранее ветеран был госпитализирован с COVID-19.

Том Мур стал известен в 2020 году, когда в начале пандемии за две недели до своего сотого дня рождения организовал сбор средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом.

Позднее королева Елизавета II посвятила Мура в рыцари на церемонии в саду Виндзорского замка.