Старейший житель Израиля скончался на 118-м году жизни

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На 118-м году жизни скончался самый старый житель Израиля Шломо Йегуда, сообщает "Газета.ру". Мужчина умер в начале октября в окружении членов семьи.

Уточняется, что Йегуда проживал в израильском городе Нетания со своей семьей. У него шесть детей, десятки внуков, правнуков и праправнуков.

Ранее самой пожилой жительнице планеты японке Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней. Долгожительницу уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Сама Канэ Танака говорит, что рассчитывает дожить до 120 лет. Она родилась 2 января 1903 года.