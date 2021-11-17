В Чехии умер старейший россиянин – ветеран ВОВ

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В Чехии в возрасте 98 лет умер старейший ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в республике.

"Будучи еще совсем юным, Анатолий Алексеевич встал на защиту осажденного нацистами родного Ленинграда. В рядах Красной армии он освобождал от коричневой чумы страны Европы", – отметили в посольстве.

Когда война закончилась, Андреев находился в Чехословакии. Спустя много лет он вернулся в Чехию. В последние годы ветеран работал с молодежью, доносил им правду о событиях военных лет.

Посольство отметило значительный вклад Андреева в сохранение памяти о подвиге красноармейцев.

