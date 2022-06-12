Журналист Игорь Дудинский скончался в возрасте 75 лет

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Журналист и художник Игорь Дудинский умер на 76-м году жизни, сообщила его жена Екатерина.

"Игорь Дудинский. Покинул нас 11 июня в 23:30", – приводит ее слова РИА Новости.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, причиной смерти журналиста стало образование тромбов.

Уточняется, что у Дудинского был диагностирован у журналиста сепсис и ДВС-синдром, перед госпитализацией у него развился инфекционно-токсический шок.

Советский и российский журналист, писатель, арт-критик, художник, редактор, диссидент, издатель Игорь Дудинский родился в 1947 году в Москве. Отец режиссера Валерии Гай Германики.