14:18Культура
Актера Бориса Щербакова выписали из больницы
Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
Российского актера Бориса Щербакова выписали из медучреждения, он чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.
Артиста госпитализировали 1 февраля. Отмечалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.
Жена актера Татьяна Бронзова рассказывала, что медики никак не могли поставить диагноз ее мужу. По ее словам, артист надеялся на выписку в конце текущей недели, так как чувствовал себя неплохо.
После этого сын актера Василий Щербаков поделился, что его отцу диагностировали обострение хронического бронхита. Он также заявил, что артист прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы. У Щербакова выявили осложнения по кардиологии.
"Звезды советского экрана": Борис Щербаков
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