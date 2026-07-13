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13 июля, 15:20

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ТАСС: боксер Константин Цзю вызван на очную ставку по делу о мошенничестве

Боксер Цзю вызван на очную ставку по делу о мошенничестве – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю вызван на очную ставку в рамках уголовного дела, возбужденного по его заявлению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, она запланирована на 14 июля в 15:00 на территории ОМВД "Головинский". При этом пока неизвестно, примет ли в ней участие Цзю.

Заявление спортсмена стало основанием для открытия производства в отношении создателя детского развивающего центра "Катюша" Игоря Козьякова. Боксер обвинил его в хищении около 7 миллионов рублей.

Цзю утверждал, что одолжил предпринимателю эту сумму по двум договорам займа, однако деньги ему не вернули. При этом адвокат Козьякова заверял, что средства были частично возвращены, а непогашенной осталась задолженность, сформировавшаяся за счет начисленных процентов.

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