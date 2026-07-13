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Россию, вне всяких сомнений, ждет победа, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".

Кроме того, президент РФ заявил, что Народному фронту удалось объединить вокруг себя свыше 20 миллионов россиян, которые добровольно направили на цели спецоперации примерно 70 миллиардов рублей.

"Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи безусловно, и это делает нас сильнее. И мы именно поэтому безусловно всегда идем и будем идти только вперед", – отметил глава государства.

Путин также указал, что Россия развивает свою экономику, укрепляет финансы, совершенствует Вооруженные силы и добивается новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к условиям спецоперации с точки зрения экономики и способа принятия решений. Поэтому, по его словам, страна может себе позволить продолжать боевые действия.

Песков также прокомментировал настроения россиян по поводу продолжающихся боевых действий. По словам представителя Кремля, люди хотят, чтобы война закончилась, и предпочли бы мир. Однако он подчеркнул, что люди желали бы, чтобы мир пришел вместе с победой.

