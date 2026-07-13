Электроснабжения в ряде населенных пунктов Крыма не было более 12 дней

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Электричества в некоторых населенных пунктах Крыма не было уже более 12 дней. Об этом на своей странице в MAX заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, для решения этой проблемы в соответствующие населенные пункты начнут поставки автономных генераторов. График поставок уже сформирован, добавил Аксенов.

Массовое отключение электроэнергии происходило в Крыму 6 июля. Тогда из-за внешнего воздействия электричества лишились все города и районы полуострова. Аналогичные проблемы фиксировались в Севастополе.

Позже энергоснабжение большей части объектов Севастополя было восстановлено по резервной схеме. На фоне этого операторы связи Крыма включили аварийный роуминг. Он нужен на случай перебоев со связью.

