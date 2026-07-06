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06 июля, 10:30

Происшествия

Массовое отключение света произошло в Крыму

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

В Крыму произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Крымэнерго.

"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым", – рассказали в Крымэнерго.

В компании добавили, что восстановить электроснабжение планируется до конца дня.

Ранее из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре временно без электричества остался Севастополь. На объектах ввели особый режим, а соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Спустя время энергоснабжение большей части объектов было восстановлено по резервной схеме. При этом уточнялось, что 6 июля еще возможны временные ограничения, связанные с предотвращением перегруза энергосетей за пределами региона и недопущением аварии по всей энергосистеме.

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