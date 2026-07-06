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06 июля, 10:48

Мэр Москвы

Собянин: еще два летевших к Москве беспилотника уничтожены силами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО уничтожены еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Оперативные службы работают на месте падения фрагментов дронов, уточнил мэр.

Атака украинских БПЛА на столицу началась ночью в понедельник, 6 июля. На подлете к городу сбито уже 15 беспилотников.

В связи с этим аэропорты Домодедово и Внуково вводили ограничения на полеты. Они временно не принимали и не выпускали самолеты, однако позднее эти меры отменили.

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