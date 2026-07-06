06 июля, 09:15Происшествия
Объекты инфраструктуры в Ленобласти получили повреждения после атаки БПЛА
Фото: 123RF.com/elwynn
Объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области получили повреждения после атаки БПЛА. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX.
"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника", – уточнил он.
По словам Дрозденко, последствия атаки оперативно ликвидируются. Предварительно, пострадавших нет.
Обломки сбитых беспилотников упали около Лужского полигона, в районах портов Усть-Луга и Высоцк утром 6 июля. К местам ЧП прибыли экстренные службы.
Между тем в Калужской области после атаки дронов возникло возгорание на территории предприятия в Дзержинском округе. Спецслужбы оперативно эвакуировали сотрудников промышленного объекта.
Беспилотник повредил частный дом в Егорьевске