Объекты инфраструктуры в Ленобласти получили повреждения после атаки БПЛА

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Объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области получили повреждения после атаки БПЛА. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX.

"В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника", – уточнил он.

По словам Дрозденко, последствия атаки оперативно ликвидируются. Предварительно, пострадавших нет.

Обломки сбитых беспилотников упали около Лужского полигона, в районах портов Усть-Луга и Высоцк утром 6 июля. К местам ЧП прибыли экстренные службы.

Между тем в Калужской области после атаки дронов возникло возгорание на территории предприятия в Дзержинском округе. Спецслужбы оперативно эвакуировали сотрудников промышленного объекта.