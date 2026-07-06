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06 июля, 09:17

Политика

В ГД предложили ввести единую федеральную выплату за 50 лет брака

Фото: 123RF.com/jovanmandic

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в РФ единую федеральную выплату для супружеских пар, проживших в браке 50 лет и более. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение парламентария к главе Минтруда России Антону Котякову.

Инициатива предполагает выплачивать таким парам не менее 20 тысяч рублей. При этом подразумевается последующая индексация суммы или сохранение пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам. В некоторых регионах подобные меры уже действуют, указала Буцкая.

"Долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений", – отметила депутат.

По словам парламентария, указанная мера поспособствует укреплению института семьи, повысит общественное признание длительного брака и сформирует единый подход к поддержке семейных ценностей в стране.

Тем временем новая семейная выплата для работающих родителей в России составляет в среднем 30 тысяч рублей. Сумма индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Соответствующий налог, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной ставке 6%, после чего разница возвращается семье.

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