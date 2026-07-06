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06 июля, 10:08

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СК: суицид рассматривается как одна из версий пропажи девочек в Туве

СК назвал три отрабатываемых версии по делу о пропаже девочек в Туве

Фото: vk.com/mchstuva

Следователи отрабатывают три основные версии по делу об исчезновении двух девочек в Кызыле. Об этом заявил глава следственного управления СК России по Республике Тува Константин Столбин, передает ТАСС.

"На сегодняшний день мы видим три основные версии безвестного исчезновения детей. Это возможное утопление малолетних, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид. Все эти версии отрабатываются", – сказал Столбин.

Он уточнил, что специалисты изучили видео с 16 камер видеонаблюдения по маршруту движения школьниц. Кроме того, опрошено большое количество свидетелей. Те, кто пришел в полицию добровольно, рассказали, что видели детей и в какой они были одежде. Все это аккумулируется, заключил глава местного СУ СК.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле 1 июля. Они вышли из дома и не вернулись. Позднее на берегу Енисея нашли телефоны и обувь школьниц. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.

Кроме того, одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала, что девочки шли в сторону набережной и дамбы. Поиски несовершеннолетних ведутся с воздуха при помощи беспилотников, а также на воде и на земле.

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