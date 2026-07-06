Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ярославскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два местных жителя пострадали в Ярославской области после массовой атаки украинских БПЛА в ночь на 6 июля. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев, передает News.ru.

"Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – сказал он.

Глава Ярославской области отметил, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы смогли отразить атаку беспилотников. Всего удалось сбить свыше 70 воздушных целей.

Губернатор также призвал жителей быть осторожными, так как на территории области могли упасть фрагменты сбитых беспилотников. При их обнаружении рекомендуется не приближаться к обломкам и не пользоваться рядом с ними средствами связи.

Минувшей ночью силы ПВО также сбили 16 беспилотников над территорией Калужской области. В результате атаки возгорание произошло на промышленном предприятии в Дзержинском округе. Спецслужбы эвакуировали сотрудников предприятия. Предварительно, никто из них не пострадал. Вражеские дроны также были перехвачены над Боровским, Малоярославецким и Мосальским округами, на окраине Обнинска.

