Обломки БПЛА упали в районах Лужского полигона и порта Усть-Луга в Ленобласти

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Обломки сбитых беспилотников упали около Лужского полигона, а также в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Экстренные службы уже работают на местах ЧП. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

В регионе продолжается боевая работа ПВО. Согласно последним данным, над территорией Ленобласти было ликвидировано 47 дронов противника.

Этой ночью атаке ВСУ также подверглась энергетическая инфраструктура на окраине Севастополя, из-за чего город временно остался без электроснабжения. Местных жителей призвали экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение вновь будет восстановлено.

Между тем в Калужской области после атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия в Дзержинском округе. Спецслужбы оперативно эвакуировали сотрудников предприятия.