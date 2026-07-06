Пашинян проведет встречу с Мишустиным в рамках визита в Россию

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет встречу с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным в рамках рабочего визита в Россию, сообщила пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что Пашинян в РФ поучаствует в пленарном заседании на тему "Индустрия 360. Производство без границ", которое состоится в ходе международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге.

Визит армянского премьера запланирован на 6 июля. Он приедет в Россию в первый раз после выборов в республике, которые прошли 7 июня при явке 58,97%. По результатам голосования партия "Гражданский договор" Пашиняна выиграла на выборах, получив 726 819 голосов (49,746%).

Всего парламент республики сформируют из трех политических сил. Помимо "Гражданского договора", будут оппозиционные объединения "Сильная Армения" и "Армения".

