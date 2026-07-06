Суд в Дагестане отменил аннулирование результата ЕГЭ у школьника

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Мать ученика из Дагестана через суд добилась отмены решения об аннулировании результата ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошел в 2025 году во время сдачи экзамена. По данным документов, организатор просила участника показать руки и рабочее место, однако запрещенных материалов обнаружено не было.

Позднее по просьбе члена комиссии школьник встал из-за парты, после чего был проведен осмотр аудитории. В ходе проверки был найден фрагмент бумаги. Сам ученик заявил, что он ему не принадлежит. Несмотря на это, после экзамена ему сообщили об удалении за наличие справочных материалов и аннулировали результат без права пересдачи в 2025 году.

Мать школьника обратилась в суд, потребовав признать действия комиссии незаконными. Суд изучил видеозапись из аудитории и пришел к выводу, что из нее не следует, что найденный фрагмент бумаги принадлежал именно ученику. Также факт наличия шпаргалки не был надлежащим образом зафиксирован. Суд указал, что у комиссии не было достаточных оснований для аннулирования результата экзамена.

Ранее руководитель комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский сообщил, что в 2026 году участники экзамена испытали серьезные затруднения при написании слова "преддверие", несмотря на очевидный контекст ("в преддверии праздников", "в преддверии юбилеев"). Он назвал это слово "открытием года" и подчеркнул, что подобные ошибки связаны с низким уровнем лексического запаса, и призвал больше читать.