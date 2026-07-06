В России родственники пациентов смогут получать медсправки с 1 сентября

Фото: 123RF.com/brizmaker

Получить медицинские справки и заключения с 1 сентября смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

По словам парламентария, обновленный порядок выдачи медицинских документов, утвержденный Минздравом России, вступит в силу осенью. Новые правила упростят жизнь и пациентам, и их семьям, уверен он.

По словам Панеша, справки и заключения также можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не предусмотрено иное. Более того, станет проще выдача справок в электронном виде: больше не нужно будет получать отдельное согласие пациента на электронную форму.

При этом с 1 сентября перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медпомощи для организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным людям.

"Также справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Эти изменения делают процесс получения медицинских документов более гибким, быстрым и удобным для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что получить справку на родственника можно будет только в установленных случаях, и все сведения должны быть в медкарте.

В этом году во всех регионах РФ расширят перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача. Среди документов, которые станут доступны в электронном виде, – сертификат о профилактических прививках, справки о временной нетрудоспособности, справки об отсутствии контакта с инфекционными гражданами, медзаключения о принадлежности ребенка к медгруппе для занятий физкультурой.