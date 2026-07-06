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06 июля, 11:00

Происшествия

В Приморье проведут проверку по факту избиения женщины мужем – бойцом ММА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Приморского края организовала проверку после того, как жительница Владивостока публично заявила о систематических побоях со стороны мужа, являющего профессиональным бойцом ММА. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Публикация, в которой россиянка рассказала о насилии со стороны супруга, была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. Женщина уточнила, что за последние два года она перенесла 5 сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки. Придать истории огласку она решилась после того, как муж начал угрожать, что лишит ее родительских прав на дочь в случае развода.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" один из пассажиров толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание, в результате чего пожилой человек упал и получил перелом руки.

В результате расследования гражданин африканского государства, 1996 года рождения, был задержан на Саларьевской улице по подозрению в совершении хулиганских действий. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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