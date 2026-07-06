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06 июля, 11:54

Происшествия

В Алтайском крае юноша прострелил ногу ребенку из пневматики

Фото: vk.com/altai04.sledcom

В Алтайском крае 17-летний юноша выстрелил в ногу ребенку из пневматического ружья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления СК России.

Инцидент произошел 30 июня в селе Панфилово Калманского района. Подросток выстрелил из ружья во дворе своего дома и попал в ногу находившемуся неподалеку мальчику. Ребенка доставили в больницу, где извлекли пулю из бедра.

Правоохранителям молодой человек заявил, что целился в птиц. Оружие у него изъяли, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в Ленинском городском округе Подмосковья. В поселке Боброво между двумя компаниями возникла ссора, которая затем переросла в драку. Один из участников потасовки стрелял из травматического пистолета. Позднее правоохранители задержали его и еще одного человека.

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